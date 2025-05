Эскортница раскрыла основные признаки мужских измен

Эскортница из Великобритании раскрыла признаки, по которым можно определить мужскую измену. Об этом пишет Need To Know.

Элизабет Романов много лет занимается эскортом и уверена, что может легко определить женатых клиентов. Одной из особенностей таких мужчин британка назвала наличие сменной одежды. «Некоторые мужчины приходят в одном костюме, потом переодеваются для нашего времяпровождения, а потом снова переодеваются перед уходом. Чтобы никто не почувствовал запах моих духов и не нашел других следов нашей встречи», — рассказала Романов.

Другим признаком измены она назвала резкие изменения рабочего расписания. Многие клиенты британки упоминают, что сказали жене о срочном совещании или другой причине задержки на работе, а сами отправляются на встречу с ней. При этом Романов отметила, что для некоторых мужчин тайная измена жене является просто сексуальной фантазией, и на самом деле они не женаты.

Еще один признак женатого клиента, по ее словам, — предельная осторожность во время секса. «Если они внимательно следят, чтобы я не оставляла никаких следов даже на скрытых частях тела, значит их кто-то ждет дома», — сказала Романов.

Кроме того, британка уверена, что многие мужчины пользуются ее услугами, так как не получают эмоциональной поддержки дома. Такие клиенты часто приходят к ней, чтобы выговориться. Романов уверена, что если мужчина стал эмоционально отстраненным в отношениях, то он, скорее всего, изменяет.

Эскортница также отметила, что для некоторых мужчин измена на стороне — это способ заново разжечь страсть в отношениях с женой или партнершей. «Они внезапно становятся более авантюрными, пробуя то, чему научились [с эскортницей]», — заявила Романов и добавила, что такое изменение поведения может быть признаком походов к проститутке.

