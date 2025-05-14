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17:44, 14 мая 2025Бывший СССР

Песков высказался о заявлениях властей Украины

Песков: Власти Украины делают множество противоречивых заявлений
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Украины делают множество противоречивых заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Огромное количество противоречивых тезисов», — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет на переговоры в Стамбуле.

Ранее Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать, с чего начнутся переговоры Москвы и Киева. Помимо этого он добавил, что восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном и урегулирование конфликта на Украине являются двумя не зависящими друг от друга вопросами, которыми занимается Россия.

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он заявил, что встреча представителей Москвы и Киева может состояться 15 мая в Стамбуле.

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