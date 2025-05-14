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17:19, 14 мая 2025Россия

Российский губернатор опубликовал рассказ побывавшего в Буче бойца СВО

Пензенский глава Мельниченко опубликовал рассказ побывавшего в Буче Кусакина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал рассказ бойца специальной военной операции (СВО) Алексея Кусакина, побывавшего в украинском городе Буча. Военнослужащий в Telegram-канале главы российского региона поведал, что «видел своими глазами».

Десантник уверяет, что украинские военные в Буче «прикрывались детьми», а российские «выводили» несовершеннолетних.

«Когда ты видишь, что ребенок в окне, а рядом с ним стоит укрофашист, и ты сделать ничего не можешь, потому что ты понимаешь, что дети как бы плохого ничего не сделали», — поделился Кусакин.

Он добавил, что сейчас его часто зовут в школы для проведения «Уроков мужества».

Пензенский губернатор в свою очередь подтвердил, что Кусакин занимается волонтерством и патриотическим воспитанием молодежи. Также военный зарегистрировался для участия в проекте «Герои Пензенского края».

В 2022 году украинские власти и ряд зарубежных журналистов распространили информацию о массовых расправах российских военных над мирными жителями Бучи. Министерство обороны России назвало данные о причастности россиян к преступлениям провокацией.

ЖЗЛ
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