Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

Режиссер Сарик Андреасян анонсировал сериал про Черкизовский рынок в 90-е

Режиссер Сарик Андреасян анонсировал съемки сериала про Черкизовский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Новый проект режиссера «Онегина» расскажет историю математика, который в 90-е годы попал на крупнейший рынок Восточной Европы. Сценаристом стал писатель Даниил Азаров, а в качестве продюсера выступит Алексей Гравицкий, который работал с Андреасяном над его крупными проектами последних лет — «Чикатило», «Жизнь по вызову» и другими. Грядущий сериал будет состоять из десяти эпизодов, его премьера состоится в 2026 году.

Ранее стало известно, что Андреасян снимет фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». По словам режиссера, сейчас проходят пробы на главные роли в проекте. Известно, что съемки стартуют осенью 2025 года.