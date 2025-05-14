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22:41, 13 мая 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ захватить район в Курской области

Алаудинов рассказал о попытке ВСУ захватить Глушковский район Курской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку вновь зайти в Курскую область и закрепиться в Глушковском районе. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«У них в планах было изолировать Глушковский район и полностью отрезать его по реке Сейм. Им нужен какой-то обменный кейс, им не с чем идти на переговоры», — объяснил Алаудинов.

По его словам, Киев планировал обменять эту территорию на некоторые земли, которые отошли России «с тяжелыми боями, потерями». Однако попытка ВСУ атаковать обернулась неудачей, отметил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов обвинил иностранных наемников в наибольшей жестокости под Курском.

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