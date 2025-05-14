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11:59, 14 мая 2025Бывший СССР

В Турцию на переговоры прибыл высокопоставленный украинский чиновник

Глава МИД Украины Сибига прибыл в Турцию на встречу с министрами из стран НАТО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Турцию на встречу с главами МИД стран НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Украины.

Высокопоставленный украинский чиновник был приглашен главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Уточняется, что на переговорах с представителями стран НАТО Сибига обсудит урегулирование конфликта на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции 15 мая. По его словам, переговоры могут пройти в Анкаре или Стамбуле.

Зеленский также рассказал, чего ждет от переговоров в Турции. Он сообщил, что главными темами встречи с Путиным должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных.

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