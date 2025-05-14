В Венгрии назвали имена украинских шпионов

Венгерский парламент обнародовал имена украинских шпионов

Венгерский парламент обнародовал имена украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил глава парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш, сообщает Magyar Nemzet.

«Венгерские службы уже давно ощущают интенсивную обструкционную деятельность со стороны украинских служб, но венгерская сторона не хотела выносить это на повестку дня и не инициировала активных действий, поскольку не хотела ухудшать ситуацию и отношения между двумя странами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Будапешт объявил персонами нон-грата первых секретарей украинского посольства Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Кроме того, был задержан и депортирован бывший сотрудник дипмиссии Сергей Александров — ему запрещен въезд в Шенгенскую зону на десять лет.

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что впервые в истории страны на Украине была раскрыта шпионская сеть венгерской разведки. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это заявление пропагандой.