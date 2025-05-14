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11:06, 14 мая 2025Наука и техника

Microsoft показала отмененный дизайн Windows 11

Microsoft показала отмененные варианты дизайна меню «Пуск» Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Microsoft

Корпорация Microsoft рассказала о нескольких версиях меню «Пуск», которые не попали в финальную сборку Windows 11. Об этом говорится в блоге компании.

В фирме заметили, что меню «Пуск» (Start) является одним главных элементов операционной системы (ОС). В материале говорится, что компания экспериментировала с дизайном и на этапе разработки Windows 11 протестировала и отменила множество концептов этого компонента ОС.

В блоге представители корпорации показали несколько черновых вариантов. Один из концепт-дизайнов включал меню с более округлыми рамками и дополнительный раздел «Для вас» с рекомендуемыми приложениями. В другом варианте главное меню было посвящено категориям приложений. Существует концепция меню «Пуск», которое занимает все вертикальное пространство экрана.

Microsoft сообщила, что итоговые варианты «Пуска» показали 300 энтузиастам, а затем дизайнеры следили, насколько удобно людям было работать с ним.

В заключение специалисты компании рассказали о четырех принципах, которым должно соответствовать меню «Пуск». Оно должно открывать доступ ко всем приложениям, поддерживать настройку и сохранять преемственность. «Также каждый пиксель должен оправдывать свое существование, способствуя сокращению времени рутинных действий», — подытожили авторы.

В начале мая корпорация Microsoft официально обновила меню «Пуск» в Windows 11. В том числе «Пуск» получил функцию Click to Do — всплывающее контекстное меню.

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