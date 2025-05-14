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09:09, 14 мая 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о проблемах в общении с Уиткоффом

Зеленский заявил, что никогда не общался с Уиткоффом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не общался со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также считает, что в контактах с ним «что-то не срослось». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я приглашал всех советников по безопасности, они все были готовы — мне кажется, что с Уиткоффом что-то не срослось», — рассказал украинский лидер. Он подчеркнул, что также не имел контактов с посланником президента США по телефону.

При этом Зеленский отметил, что недавно с Уиткоффом начался диалог через главу его офиса Андрея Ермака. Кроме того, украинские представители встречались с ним в Париже.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф отправятся на переговоры между представителями России и Украины, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая. Как рассказал Келлог, Вашингтон рассчитывает сначала добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

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