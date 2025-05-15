Бывший сотрудник российской прокуратуры получил срок за изнасилование подчиненной

Суд дал 4,5 года Авакяну из прокуратуры Северной Осетии за изнасилование

Суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Северной Осетии Григория Авакяна за изнасилование подчиненной в рабочем кабинете. Об этом сообщает Baza.

Также его обязали выплатить потерпевшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сотрудница прокуратуры сообщила, что в июле 2024 года после окончания рабочего дня ее вызвал заместитель руководителя отдела процессуального контроля. Мужчина подмешал в напиток вещество, которое подавило волю женщины, после чего он над ней надругался. Потерпевшая обратилась за помощью к начальнику отдела собственной безопасности ведомства, а прокурор Северной Осетии обещал ей поддержку.

На очной ставке насильник перед ней извинился. Позже она попала под сокращение после проведения четырех служебных проверок. Авакян уволился по собственному желанию.