Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:16, 15 мая 2025Силовые структуры

Бывший сотрудник российской прокуратуры получил срок за изнасилование подчиненной

Суд дал 4,5 года Авакяну из прокуратуры Северной Осетии за изнасилование
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Северной Осетии Григория Авакяна за изнасилование подчиненной в рабочем кабинете. Об этом сообщает Baza.

Также его обязали выплатить потерпевшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сотрудница прокуратуры сообщила, что в июле 2024 года после окончания рабочего дня ее вызвал заместитель руководителя отдела процессуального контроля. Мужчина подмешал в напиток вещество, которое подавило волю женщины, после чего он над ней надругался. Потерпевшая обратилась за помощью к начальнику отдела собственной безопасности ведомства, а прокурор Северной Осетии обещал ей поддержку.

На очной ставке насильник перед ней извинился. Позже она попала под сокращение после проведения четырех служебных проверок. Авакян уволился по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина готовы к старту переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    В МИД второй раз за день назвали Зеленского клоуном

    Рубио раскрыл ожидания США от переговоров России и Украины

    Госсекретарь США назвал сроки встречи Путина и Трампа

    Двое проповедников склоняли россиян к терроризму и попали под суд

    В одной стране украли статую Мелании Трамп

    Россиянам назвали защищающее от распространенного вида рака простейшее блюдо

    Россиянам напомнили о недостатках жилья в новостройках

    Стала известна причина крушения суперъяхты «британского Билла Гейтса»

    Путин назначил командующего Сухопутными войсками заместителем секретаря Совбеза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости