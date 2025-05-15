Футболиста клуба РПЛ призвали в белорусскую армию

Полузащитника махачкалинского «Динамо» Зиновича призвали в белорусскую армию

Полузащитника махачкалинского «Динамо» Кирилла Зиновича призвали в белорусскую армию. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист уезжал в Белоруссию после получения повестки, прошел медкомиссию, принял присягу и, пробыв день в расположении железнодорожных войск, вернулся в расположение махачкалинского клуба. После этого он сыграл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (0:1).

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал РИА Новости, что 22-летний игрок был призван спортивную роту. На службу Зинович отправится после завершения сезона в РПЛ.

«Динамо» Махачкала после 28 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Зинович в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.