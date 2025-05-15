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15:14, 15 мая 2025Наука и техника

Китай успешно завершил испытания многоразового ракетного двигателя

Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового ракетного двигателя
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Du Zixuan / XinHua / Globallookpress.com

Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, работающего на кислороде и метане. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Созданный Академией аэрокосмических двигательных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий агрегат обладает наибольшей тягой среди существующих в Китае двигателей с открытым циклом работы на жидком кислороде и метане. Агрегат планируется использовать в перспективных носителях большой грузоподъемности и многоразовых ракетах.

В июне издание SpaceNews сообщило, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.

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