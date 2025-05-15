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13:08, 15 мая 2025Из жизни

Королеву красоты арестовали через две недели после победы на конкурсе «Женщина Вселенной»

NTK: В Гонконге победительницу конкурса Woman of the Universe посадили в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @abbieli.si

В Гонконге королеву красоты посадили в тюрьму на восемь месяцев за подделку диплома американского университета. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Приговор 28-летней Ли Сы Сюань вынесли 8 мая. Девушку арестовали еще 20 июня 2024 года — через две недели после того, как она победила в международном конкурсе красоты Woman of the Universe («Женщина Вселенной»). Сы Сюань представляла город Шэньчжэнь, однако училась в Гонконгском университете на факультете лингвистики.

Во время поступления в 2022 году она предоставила администрации вуза и Государственному управлению по делам миграции документы, что изучала лингвистику в Колумбийском университете в Нью-Йорке и была круглой отличницей. Однако во время проверки выяснилось, что Сы Сюань не училась в США, а закончила только финансовый колледж на родине. Также оказалось, что она заплатила через посредника порядка 370 тысяч юаней (4,1 миллиона рублей), чтобы поступить в Гонконгский университет.

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Ранее сообщалось, что в Мексике королева красоты попала в тюрьму за захват чужого здания и кражу оборудования спа-салона. Женщина при помощи полиции выгнала сотрудников салона из здания, которое ранее передала в пожизненное пользование другому человеку.

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