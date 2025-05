Королеву красоты арестовали через две недели после победы на конкурсе «Женщина Вселенной»

NTK: В Гонконге победительницу конкурса Woman of the Universe посадили в тюрьму

В Гонконге королеву красоты посадили в тюрьму на восемь месяцев за подделку диплома американского университета. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Приговор 28-летней Ли Сы Сюань вынесли 8 мая. Девушку арестовали еще 20 июня 2024 года — через две недели после того, как она победила в международном конкурсе красоты Woman of the Universe («Женщина Вселенной»). Сы Сюань представляла город Шэньчжэнь, однако училась в Гонконгском университете на факультете лингвистики.

Во время поступления в 2022 году она предоставила администрации вуза и Государственному управлению по делам миграции документы, что изучала лингвистику в Колумбийском университете в Нью-Йорке и была круглой отличницей. Однако во время проверки выяснилось, что Сы Сюань не училась в США, а закончила только финансовый колледж на родине. Также оказалось, что она заплатила через посредника порядка 370 тысяч юаней (4,1 миллиона рублей), чтобы поступить в Гонконгский университет.

