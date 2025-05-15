Лавров назвал цель предложений Запада о прекращении огня

Лавров: Запад признает, что прекращение огня нужно, чтобы накачать Киев оружием

Страны Запада признают, что прекращение огня нужно для того, чтобы накачать Киев оружием и подготовить его к продолжению боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон говорит, что (...) к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать [оружием]», — сказал дипломат.

Кроме того, глава российского МИД напомнил, что Соединенные Штаты поддержали предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной.

Ранее Путин публично предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.