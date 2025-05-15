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15:29, 15 мая 2025Россия

Матери погибшей на заборе возле бара 18-летней россиянки стало плохо на похоронах

Ura.ru: В селе Мокино матери погибшей на заборе девушки стало плохо на похоронах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В селе Мокино в Пермском крае прошло прощание с 18-летней девушкой, трагически погибшей на заборе возле одного из баров в Закамске. Как передает Ura.ru, матери россиянки стало плохо во время похорон.

По сведениям агентства, старший брат приехал проститься вместе с женой из Нижегородской области. Отец юной россиянки также не смог сдержать слез — его поддерживали другие дети.

До этого хозяин бара в Перми озвучил новую версию причин смерти 18-летней девушки, найденной на штыре забора. Мужчина допустил, что пьяная гостья могла выбраться на крышу здания и случайно упасть вниз.

Источник в правоохранительных кругах подтвердил, что следователи опираются на эту информацию. Судмедэксперты установили, что прут забора, на котором нашли 18-летнюю девушку, пробил ей легкое.

О трагедии в Пермском крае стало известно 12 мая. По сети разошлась информация, что девушку могли изнасиловать мигранты, а затем расправиться с ней. Следователи позже опровергли эти предположения.

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