Российский фондовый рынок упал на фоне переговоров в Турции

Индекс Мосбиржи достиг минимума с момента объявления о переговорах РФ и Украины

В начале торгового дня в четверг, 15 мая, российский фондовый рынок падает. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, на минимуме он доходил до отметки 2856 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Поводом для такой реакции рынка стал объявленный Россией состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Низкий уровень представительства разочаровал инвесторов.

В начале недели рынок рос на фоне предложения президента страны Владимира Путина о встрече делегаций в Турции 15 мая. О своей готовности приехать заявил президент Украины Владимир Зеленский, не исключил своего визита и президент США Дональд Трамп, хотя оба они ждали в Стамбуле самого Путина.

Накануне вечером стало известно, что российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в ее состав не войдет даже министр иностранных дел Сергей Лавров.

На этом фоне Трамп отказался от планов приехать на встречу. Соответственно, надежды на возможный прорыв в вопросах прекращения боевых действий и мирного соглашения снизились.