Ночная прогулка подруг-олених попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Две оленихи попали в объектив фотоловушки в Приморье во время ночной прогулки

Две самки пятнистого оленя попали в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае во время ночной прогулки. Снимки публикует Telegram-канал природоохранной организации.

«Мы с Тамарой ходим парой — ведь олени мы с Тамарой», — такими словами описали авторы поста подруг-олених.

Отмечается, что пятнистые олени — это самый многочисленный вид копытных на юго-западе Приморья. На территории «Земли леопарда» насчитывается 23 тысячи особей.

В заповеднике отметили, что «на подходе у оленей шведский стол». Скоро они смогут полакомиться не только свежей травой, но и грибами, ягодами и листьями деревьев.

Ранее в этом же заповеднике сняли на видео ночные умывания дальневосточного леопарда. Уточнялось, что уход за шерстью — важная часть дня этих хищников.