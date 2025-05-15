Перечислены пять худших продуктов для гипертоников

Ufatime: Гипертоникам стоит исключить из рациона соленья, алкоголь и фастфуд

Некоторые продукты провоцируют повышение артериального давления, предупредили врачи ГКБ №5 Уфы. В беседе с Ufatime.ru они перечилили пять худших продуктов для гипертоников.

Чтобы не провоцировать повышение давления, специалисты порекомендовали исключить из рациона алкоголь, консервы, полуфабрикаты, соленья, копчености, острые приправы, газированные напитки и фастфуд.

В свою очередь, гипертоникам, чтобы избежать скачков давления, необходимо есть больше зеленых листовых овощей, фруктов, цельных злаков, бобовых, орехов и семян, заключили врачи.

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