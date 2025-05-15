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13:44, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Киева обсуждать на переговорах только одну тему

Депутат Журова: Обсуждение Украиной только 30-дневного перемирия — тоже шаг
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Желание украинской стороны обсуждать на переговорах в Стамбуле только 30-дневное перемирие — это в любом случае шаг, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своей реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее о том, что Киев готов обсуждать на переговорах с Россией в Стамбуле только одну тему — 30-дневное перемирие, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников.

«Я думаю, что это в любом случае шаг, потому что они пока перемирия не принимали те, которые предлагал наш президент, когда мы эти перемирия выдерживали на Пасху и во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Думаю, если они это примут, это уже большой шаг. Они не выдерживают этих договоренностей, а не мы. Главное, чтобы провокаций не было с их стороны за эти 30 дней. Это тоже может быть, к сожалению», — поделилась депутат.

Российская группа переговорщиков прибыла в Стамбул утром 15 мая. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Эрдогана пройдет в Анкаре в 13:00. После этого ожидаются переговоры тет-а-тет между лидерами двух стран, которые затем продолжатся в расширенном составе.

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