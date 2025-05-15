Политолог объяснил перенос переговоров в Стамбуле

Политолог Шаповалов: Перенос переговоров не повлияет на позицию России

Перенос встречи делегаций России и Украины в Стамбуле может быть связан с переговорами президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, но никоим образом не повлияет на позицию российской стороны, считает член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам политолога, попытка отсрочить переговоры показывает ту степень западни, в которую сам себя поймал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что требование украинского лидера к российскому президенту встретиться один на один изначально не были связаны с попыткой добиться мира, а стало очередной провокацией со стороны Киева.

«Возникает ситуация, при которой Зеленский не нужен как переговорщик и даже вреден. В этом процессе есть переговорщики со стороны Украины и России, есть американские официальные лица на уровне госсекретаря, которые также будут участвовать в переговорных процедурах. И в этой ситуации непонятно, зачем бывший комик прилетел, потратив и без того из скудного украинского бюджета деньги в Турцию», — высказался Шаповалов.

Переговоры Москвы и Киева состоятся 15 мая в Стамбуле. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.