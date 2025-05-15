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16:09, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Прибывший в Турцию на переговоры Зеленский оказался перед сложным выбором

CNN: Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором на переговорах в Турции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Анкару для участия в переговорах, оказался перед непростым выбором относительно своей тактики поведения на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Зеленский стоит перед сложным выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы [президент США Дональд] Трамп знал, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы было видно, что он ждет Кремль», — говорится в материале.

Отмечается, что Зеленскому предстоит решить, следует ли отвергнуть стамбульскую инициативу России как слишком запоздалую или согласиться на нее и начать новый этап мирного процесса по завершению конфликта.

Утром 12 мая Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этой встречи могут начаться первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х назвал Владимира Зеленского неуравновешенным из-за его требований к российскому лидеру Владимиру Путину. Он напомнил, что сначала политик сделал незаконным общение с Путиным, подразумевая, вероятно, указ о запрете переговоров с российской стороной.

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