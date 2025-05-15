Rocket Lab запустит миссию НАСА Aspera

Компания Rocket Lab в интересах НАСА запустит миссию Aspera

Компания Rocket Lab в интересах НАСА запустит миссию Aspera, предназначенную для изучения галактик в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Запуск ракеты Electron с 60-килограммовым аппаратом Aspera должен состояться не ранее первого квартала 2026 года с пускового комплекса 1 компании в Новой Зеландии.

Миссия Aspera поможет астрофизикам отследить содержание газа в межгалактической среде и его влияние на процессы звездообразования.

Ранее издание заметило, что американская компания Rocket Lab рассматривает покупку германского производителя спутниковых лазерных терминалов Mynaric в качестве возможности выйти на европейский рынок.

В том же месяце SpaceNews сообщило, что Пентагон и компания Rocket Lab планируют испытать перспективную ракету Neutron для доставки военных грузов по всей Земле.