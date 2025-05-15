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09:18, 15 мая 2025Россия

Россиянин поспорил с таксистом из-за флага Украины и снял дальнейшие действия на видео

Житель Краснодара возмутился цветами флага Украины в такси, сняв это на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

Россиянин поспорил с таксистом из-за флага Украины и снял дальнейшие действия на видео. Записанный им ролик опубликовал Telegram-канал Краснодар | Телетайп.

На кадрах мужчина заметил изоленту синего и желтого цвета, наклеенную рядом с водительским сиденьем. Он поинтересовался, что означает это сочетание цветов. «Украинский флаг, получается?» — поинтересовался он.

Затем россиянин перегнулся с заднего сиденья и сорвал изоленту. Водитель при этом не оказал сопротивления. Сам он отказался снимать «флаг», заявив, что автомобиль не его.

Ранее в московском районе Кузьминки решили сменить герб муниципального образования. Такое решение якобы было принято из-за цветов нынешнего герба — синего и желтого. Официальный комментарий на этот счет в администрации района дать отказались.

ЖЗЛ
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