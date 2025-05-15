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14:43, 15 мая 2025Экономика

Россиянин продырявил дом и удивил соседей

Житель Дагомыса прорубил окно в торце многоквартирного дома
Мария Черкасова

Житель Дагомыса Краснодарского края прорубил окно в торце многоквартирного дома, удивив соседей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На опубликованном видео в торце панельного семиэтажного дома прорублено окно. Из него видно мужчину. Также на видео попали соседи, которые стоят во дворе и обсуждают необычное архитектурное решение.

Ранее в городе Осинники Кемеровской области мужчина привел белого коня в жилой дом, попытался заехать на нем в квартиру среди ночи, но в ответ получил выговор от жены.

В Сингапуре тем временем собственники жилья возмутились фиолетовым цветом фасада здания, который для него выбрали строители.

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