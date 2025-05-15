Российский фигурист-чемпион пожаловался на завышенные оценки на Гран-при страны

Фигурист Егор Базин об оценках на Гран-при России: Мы на них не накатали

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин, выступавший в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, пожаловался на завышенные оценки на Гран-при России в Самаре в сезоне-2022/2023 за их прокат. Об этом сообщает Sport24.

«Не знаю, от кого это шло, чья это была идея. Естественно, мы на такие баллы не катались. Видеть такие цифры прикольно, но в глубине души ты понимаешь, что не накатал на такие оценки», — заявил фигурист. Он добавил, что им с Худайбердиевой те оценки не пошли в плюс ни медийно, ни с точки зрения прогресса в карьере.

Судьи в Самаре поставили Базину и Худайбердиевой 90,74 балла за ритм-танец. Это стало лучшим результатом в мире в том сезоне с учетом чемпионатов мира и Европы, до которых россиян не допустили.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил имена российских фигуристов, допущенных к отбору на Олимпиаду, который пройдет в Пекине в сентябре 2025 года. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании.