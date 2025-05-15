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09:02, 15 мая 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала свидание друга с американкой словами «не выдержал и сбежал»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Россиянин сходил на свидание с американкой и «впервые столкнулся с культурным шоком». Своим опытом он поделился с автором блога «Лайк Тревел Путешествия» в «Дзене».

Тревел-блогерша описала впечатления друга словами «не выдержал и сбежал». Она рассказала, что спутница из США оскорбилась из-за комплимента ее платью и красивой фигуре.

«Я же не просто лицо и тело. Женщина должна быть признана за свои достижения и интеллект, а не за красоту», — процитировала американку автор.

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Затем иностранка стала задавать россиянину много неуместных вопросов о его навыках, причинах расставания с бывшей девушкой и даже размере полового органа. По словам блогерши, их разговор сильно напоминал допрос.

«Я почувствовал себя кроликом на приеме у ветеринара! Я понял, что надо бежать, иначе будет только хуже. Сказал, что отойду в туалет, и уехал домой», — привела автор слова своего знакомого.

Она добавила, что с тех пор россиянин предостерегает друзей от романтических встреч с американками.

Ранее российская туристка познакомилась с богатым жителем США в отпуске и рассказала об особенностях американских миллионеров. Она обратила внимание, что все они не кичатся деньгами и ведут себя скромно.

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