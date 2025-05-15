В Кремле высказались о дедлайне ожидания Киева на переговорах в Стамбуле

Песков: Делегация Украины не явилась, но о дедлайнах говорить преждевременно

Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул еще утром, однако украинская сторона пока не явилась на встречу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока украинцев нет, и не известно, они появятся или не появятся (...) Давайте не будем забегать вперед, я вам констатирую то, что происходит сейчас», — ответил представитель Кремля на вопрос о дедлайнах ожидания украинской стороны.

Также Песков отметил, что пока преждевременно говорить о том, на каком уровне могут быть продолжены переговоры между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины могут начаться после встречи президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.