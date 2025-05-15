В Курской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл с пытавшимися покинуть приграничье россиянами

RT: В Курской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл с двумя мирными жителями

В Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мотоцикл с двумя пытавшимися покинуть приграничье мирными жителями. Им удалось спастись, пишет RT.

По словам пострадавшей россиянки, FPV-дрон буквально преследовал их, когда они ехали из села Коровяковка на границе с Украиной.

«Муж [сделал маневр] мотоциклом [и повернул] в сторону. Если бы дрон сзади нас ударил, то все», — вспомнила женщина.

Она добавила, что беспилотник взорвался на асфальте недалеко от них. Россияне получили ранения осколками.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по курской больнице перед началом переговоров в Стамбуле. Никто не пострадал.