Мирошник: Позиция Киева по переговорам несовместима с подходами Москвы

С подходами Москвы несовместима позиция Киева, согласно которой обсуждать в Стамбуле можно лишь перемирие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

Он сослался на информацию западных СМИ о том, что Украина будет обсуждать исключительно 30-дневное перемирие. Мирошник заключил, что эта позиция несовместима с теми подходами, которых придерживается Россия. Он добавил, что Россия неоднократно сообщала, что «режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент преждевременно говорить об уровне следующих переговоров с Украиной, включая возможное участие президента России Владимира Путина. Он также отметил, что состав российской делегации был определен распоряжением Путина.

До этого Мирошник сообщил, что в украинской делегации на переговорах в Стамбуле нет людей с опытом политического урегулирования.

