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14:25, 15 мая 2025Бывший СССР

В МИД оценили состав украинской делегации в Стамбуле

Мирошник: В украинской делегации нет людей с опытом политического урегулирования
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

В украинской делегации на переговорах в Стамбуле нет людей с опытом политического урегулирования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая. Он также усомнился в том, что у российской переговорной группы есть мандат на принятие решений.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинский лидер является «клоуном и неудачником». Она также назвала членов переговорной группы заслуженными людьми.

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