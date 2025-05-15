В МИД оценили состав украинской делегации в Стамбуле

Мирошник: В украинской делегации нет людей с опытом политического урегулирования

В украинской делегации на переговорах в Стамбуле нет людей с опытом политического урегулирования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая. Он также усомнился в том, что у российской переговорной группы есть мандат на принятие решений.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинский лидер является «клоуном и неудачником». Она также назвала членов переговорной группы заслуженными людьми.