В МИД России назвали условие встречи Путина с Трампом

Рябков: Для организации встречи Путина с Трампом требуется целый ряд предпосылок

Для организации встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом требуется целый ряд предпосылок. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Для подготовки контакта на высшем уровне требуется целый ряд предпосылок», — подчеркнул замглавы МИД.

Рябков добавил, что вероятность переговоров двух лидеров зависит не только от прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия готова к серьезному разговору по Украине в Стамбуле, но результаты встречи зависят не только от Москвы.

11 мая российский лидер призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий, предложив провести встречу представителей двух стран 15 мая в Стамбуле.