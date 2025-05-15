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12:24, 15 мая 2025Мир

Рябков заявил о готовности России к серьезному разговору в Стамбуле

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к серьезному разговору в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Россия готова к серьезному разговору по Украине в Стамбуле, но результаты встречи зависят не только от Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Со стороны западных спонсоров нужны соответствующие импульсы. Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада, в частности Германия, Великобритания и Франция, не могут претендовать на участие в переговорах по Украине в Стамбуле, пока всецело поддерживают Киев.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.

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