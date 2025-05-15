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11:18, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обвинение в нарушении воздушного пространства Эстонии

Депутат Журова: Обвинения в нарушении границы Эстонии — информационное давление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала информационным давлением в преддверии переговоров обвинения МИД Эстонии в том, что российский истребитель якобы нарушил воздушное пространство страны. Свое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Понятно, что сейчас, особенно перед мирными переговорами, перед всеми переговорами о прекращении огня, появление такой информации – момент информационного давления на нас, может быть даже. То ли сорвать эти переговоры, то ли еще что-то. Ну, такие какие-то моменты, чтобы продемонстрировать, что не только на Украине у нас происходит какое-то присутствие», — сказала Журова.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил российский истребитель в якобы нарушении воздушного пространства государства. Как заявил Цахкна, 14 апреля направлявшийся в порт в России танкер Jaguar под флагом Габона якобы вошел в экономическую зону Эстонии, поэтому военно-морские силы Эстонии решили сопроводить судно.

После этого, по словам дипломата, Москва для оценки ситуации направила к маршруту сопровождения истребитель. Таким образом, российский борт якобы нарушил воздушное пространство Эстонии, и в ответ были подняты истребители НАТО.

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