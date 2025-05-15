В России призвали уволиться отказывающихся доставлять «харамные» блюда курьеров

Член ОП Лянге: Курьерам, отказавшимся доставлять свинину, нужно уволиться

Курьерам, которые отказываются доставлять «харамные» блюда, нужно уволиться. Об этом заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге, пишет НСН.

«Такой курьер должен пойти работать в мусульманскую службу доставки и там соблюдать все религиозные каноны. В России четыре религиозных конфессии, странно и смешно, если каждый будет работать, исходя из религиозных убеждений и диктуя свои правила работодателю или заказчику», — сказала Лянге.

Она напомнила, что Россия — светское государство. Процесс доставки товаров и религиозных установок работников должен обговариваться при приеме на работу, а религиозные убеждения не должны противоречить должностным обязанностям, подчеркнула член ОП.

О том, что московские курьеры начали отказывать в доставке «харамных» блюд, стало известно 13 мая. Сообщалось, что работники службы доставки заявили, что не смогут привезти недозволенные с точки зрения ислама продукты, в частности блюда из свинины.

Отказывающих в доставке курьеров поддержал муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов. Даже обычная, по его словам, передача «харамного» блюда без его употребления может быть для мусульманина грехом. Аналогично запрет касается и участия в распространении спиртных напитков.