В России высказались о контроле за соблюдением прекращения огня на Украине

Депутат Чепа: Нужно создать структуру для слежки за прекращением огня на Украине

За соблюдением прекращения огня на Украине должна следить особая структура, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это может быть технический контроль, потому что есть спутники, все можно это фиксировать. Просто должна быть структура создана, которая будет это все видеть и на основании этого она должна принимать решения, это мое такое мнение. И, очевидно, каким-то образом быстро реагировать на происходящие действия», — сказал Чепа.

Ранее украинские чиновники в беседе с The Wall Street Journal заявили, что Украина готова обсуждать на переговорах в Стамбуле только одну тему. По их словам, речь идет о 30-дневном прекращении огня на линии фронта.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.