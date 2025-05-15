Птицефабрика загорелась в российском регионе

МЧС: В Ахтубинском районе Астраханской области загорелась птицефабрика

Птицефабрика загорелась в селе Покровка Ахтубинского района Астраханской области. Огнем оказались охвачены 2 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 25 специалистов и восемь единиц техники. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, в огне погибли 166 тысяч кур.

До этого стало известно о масштабном пожаре на заводе в Курской области. Его площадь тогда достигла 10 тысяч квадратных метров. Очагом стал цех по производству резинотехнической продукции.

Еще раньше два человека пострадали при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске.