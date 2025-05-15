AG: Слова Путина о переговорах в Стамбуле разрушили планы Европы

Слова президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной разрушили планы Европы по затягиванию боевых действий. Об этом сообщила турецкая газета Aydinlik Gazetesi.

«Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что рассматривать конфликт на Украине в отрыве от противостоянии России и Запада не имеет смысла, поскольку США и Британия хотят «окружить и ослабить Россию» с помощью Украины.

Ранее итальянский обозреватель Клара Стателло заявила, что исключение европейских стран из переговоров России и Украины в Стамбуле стало кошмаром для Брюсселя. Она предположила, что Вашингтон и Москва могли согласовать общую стратегию во время последней встречи Путина и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле.