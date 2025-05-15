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12:10, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

Вероятность срыва переговоров в Стамбуле оценили

Политолог Кошкин: Оснований для срыва переговоров в Стамбуле нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной для урегулирования конфликта состоятся, но не продлятся очень долго, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Наша делегация там, с их стороны делегация выдвигается, представители от США находятся в Турции. Нет никаких оснований говорить, что не состоятся консультации», — сказал Кошкин, добавив, что их результат покажет острота тех проблем, которые будут ставить перед собой участники переговоров.

По его мнению, для долгих переговоров в Стамбуле также нет оснований.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.

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