Вероятность возвращения России на «Евровидение» оценили

Пригожин: «Евровидению» было удобно показать Россию в виде «Бурановских бабушек»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о показе группы «Бурановские бабушки» на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025». Его слова приводит ТАСС.

По мнению медиаменеджера, это не является намеком на возвращение России на конкурс. «Просто им было удобно показать Россию в виде "Бурановских бабушек"», — отметил он.

Пригожин добавил, что «Евровидение» изжило себя, так как изначально конкурс создавался как не связанный с политикой, но все изменилось. «Изначально затевался как конкурс песни, и столько лет Россия не принимала в нем участие», — указал продюсер.

Ранее художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева оценила вероятность возвращения коллектива на сцену «Евровидения».

Ранее на «Евровидении-2025» вспомнили Россию.