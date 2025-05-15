Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:11, 15 мая 2025Культура

Вероятность возвращения России на «Евровидение» оценили

Пригожин: «Евровидению» было удобно показать Россию в виде «Бурановских бабушек»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о показе группы «Бурановские бабушки» на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025». Его слова приводит ТАСС.

По мнению медиаменеджера, это не является намеком на возвращение России на конкурс. «Просто им было удобно показать Россию в виде "Бурановских бабушек"», — отметил он.

Пригожин добавил, что «Евровидение» изжило себя, так как изначально конкурс создавался как не связанный с политикой, но все изменилось. «Изначально затевался как конкурс песни, и столько лет Россия не принимала в нем участие», — указал продюсер.

Ранее художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева оценила вероятность возвращения коллектива на сцену «Евровидения».

Ранее на «Евровидении-2025» вспомнили Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости