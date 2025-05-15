Олимпийская чемпионка Загитова показала видео с тренировки в зале

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с тренировки в зале.

На кадрах Загитова выполняет прыжки, вращения ногами, бег на месте и упражнения с фитнес-резинкой. «Не забывайте заниматься спортом», — подписала она видео.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Спортсменка заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.