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17:38, 15 мая 2025Мир

Захарова уличила Запад в испуге из-за переговоров в Стамбуле

Захарова: Делегация России готова к переговорам в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Делегация России готова к переговорам по Украине в Стамбуле, в то время как представители Запада «испугались». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Профессионалы прибыли, они готовы к работе, господин [глава делегации России Владимир] Мединский делает регулярные комментарии (...) Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут невероятные по истеричности заявления, и складывается такое ощущение, что они просто испугались», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Западу необходимо «прекращать эту истерику, брать себя в руки, брать своих подопечных киевскорежимных и усаживать их за тот самый стол переговоров», о котором они заявляли на протяжении нескольких недель.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российские представители сохраняют рабочий настрой перед переговорами с украинской стороной.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, призвав представителей двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле.

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