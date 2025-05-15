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15:41, 15 мая 2025Мир

Захарова описала позицию Украины на переговорах спортивной метафорой

Захарова заявила, что Украина крутится вокруг шеста микрофонов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила переговорный процесс с футбольным матчем и заявила, что делегация Украины «крутится вокруг шеста микрофонов». Об этом она написала в своем Telegram.

«Проблема в том, что, как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов», — сказано в публикации.

Отмечается, что заявление Захаровой стало ответом на заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро и генерального секретаря НАТО Марко Рютте.

Ранее Барро заявил, что Украина в лице президента Владимира Зеленского «проявила добрую волю», прибыв на встречу в Турцию, тогда как президент России Владимир Путин «оставил свой стул пустым». Рютте, в свою очередь, сказал, что в переговорном процессе по Украине «мяч» находится на стороне России.

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