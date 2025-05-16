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12:51, 16 мая 2025Россия

Армия России нанесла удар по месту производства украинских ракет «Нептун»

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту производства украинских ракет «Нептун»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Армия России нанесла удар по месту производства украинских ракет «Нептун». Об этом сообщило Минобороны в недельной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, российским дальнобойным оружием были поражены цеха сборки украинских беспилотников, отметили в военном ведомстве.

Всего за неделю подразделения Вооруженных сил России нанесли шесть высокоточных ударов по выявленным на Украины целям, подчеркнули в Минобороны.

Ракета «Нептун» изначально была разработана на Украине как противокорабельное оружие. Однако в ходе спецоперации «Нептуны» неоднократно использовались для нанесения ударов по российской территории. В частности, в радиусе действия «Нептунов» находится Крым.

ЖЗЛ
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