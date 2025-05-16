Артемий Лебедев назвал фильм о Путине скучной нудятиной

Блогер Лебедев счел скучным документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», посвященный президенту России Владимиру Путину, показался ему скучным. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, Путин не хотел участвовать в фильме о себе. Подготовку такой картины дизайнер назвал пиар-ходом, в необходимости которого российского лидера убедили сотрудники по коммуникациям, в частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Блогер также счел, что Путину было неинтересно общаться с Зарубиным, так как президент все время отвлекался. «Приехали настолько скучные и настолько неинтересные ребята, которые не могут трех слов связать, не могут нормальные вопросы задать, что из этого получилась абсолютная ужасная скучная нудятина», — посетовал Лебедев.

Документальный фильм о Путине вышел на канале «Россия 1» 4 мая. В нем глава государства назвал минусы своей работы, а также порассуждал о своей удачливости.