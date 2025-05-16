Делегации России и Украины разошлись

Переговоры России и Украины завершились, делегации стран разошлись

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились, делегации стран разошлись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Переговоры представителей России и Украины завершены. Делегации разошлись», — рассказал собеседник агентства.

Также источник сообщил, что стороны в ближайшее время выступят с заявлениями для прессы.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в переговорах России и Украины возможна пауза с последующим вторым раундом обсуждений в течение 16 мая. Дополнительно сообщается, что делегации пока не приняли окончательного решения о возможности продолжения переговоров в Стамбуле.