Экс-тренер «Зенита» рассказал о проблемах в Чехии из-за российских СМИ

Экс-тренер «Зенита» Петржела: За общение с российскими СМИ меня ругают в Чехии

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о проблемах в Чехии из-за того, что он общается с российскими СМИ. Его слова приводит Metaratings.ru.

«У меня возникают некоторые проблемы, когда общаюсь с российской прессой. Все мои слова переводят на чешский язык, и здесь общественность меня ругает. Но что я поделаю?» — поделился Петржела. Он подчеркнул, что Россия ничего плохого ему не сделала, там живут его друзья.

Ранее Петржела рассказал, что его приняли за русского шпиона в Чехии. Специалист заявил, что причиной стало его несогласие с критическими высказываниями олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о России.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России.