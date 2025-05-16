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21:31, 16 мая 2025Спорт

Газзаев объяснил отказ от работы в Европе

Тренер Газзаев объяснил отказ от работы в Европе желанием остаться в ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев объяснил отказ от работы с европейскими клубами. Его слова приводит RT.

«Работа тренера — это прежде всего язык. А кроме того, было слишком велико желание остаться в ЦСКА», — заявил специалист, отметив, что ему поступали предложения о работе от представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он добавил, что ему было интересно выигрывать чемпионаты России и участвовать в еврокубках.

Ранее Газзаев нашел способ улучшить результаты российских клубов в еврокубках. Специалист посчитал, что тренеры должны сильнее мотивировать игроков.

Наибольших успехов в качестве тренера Газзаев добился с ЦСКА, который под его руководством выиграл три чемпионата России и Кубок УЕФА сезона-2004/05. В 2002-2003 годах специалист тренировал сборную России.

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