Гимнастка в купальнике попала на обложку журнала

22-летняя гимнастка Ливви Данн в купальнике попала на обложку Sports Illustrated

Американская гимнастка Ливви Данн в откровенном образе попала на обложку спортивного журнала Sports Illustrated. Снимки опубликованы на сайте издания.

22-летняя спортсменка стала одной из четырех героинь обложки специального выпуска Swimsuit Issue, который выпускается ежегодно. Знаменитость позировала у океана в разноцветном бикини, отказавшись от укладки. При этом на лицо девушки визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

В то же время на другом кадре Данн была запечатлена в мини-платье оранжевого цвета у бассейна .

Ранее в мае популярная блогерша Аликс Эрл также снялась в вязаном бикини для журнала Sports Illustrated.