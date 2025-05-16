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01:00, 16 мая 2025Ценности

Гимнастка в купальнике попала на обложку журнала

22-летняя гимнастка Ливви Данн в купальнике попала на обложку Sports Illustrated
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ben Watts / Sports Illustrated

Американская гимнастка Ливви Данн в откровенном образе попала на обложку спортивного журнала Sports Illustrated. Снимки опубликованы на сайте издания.

22-летняя спортсменка стала одной из четырех героинь обложки специального выпуска Swimsuit Issue, который выпускается ежегодно. Знаменитость позировала у океана в разноцветном бикини, отказавшись от укладки. При этом на лицо девушки визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

В то же время на другом кадре Данн была запечатлена в мини-платье оранжевого цвета у бассейна .

Ранее в мае популярная блогерша Аликс Эрл также снялась в вязаном бикини для журнала Sports Illustrated.

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