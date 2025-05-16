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19:00, 16 мая 2025Бывший СССР

Киев озвучил дату начала подготовки Россией и Украиной обменных списков

Скибицкий: Россия и Украина начнут работу над списками на обмен пленными 16 мая
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия и Украина начнут работу над списками на обмен пленными уже в пятницу 16 мая. Об этом журналистам заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий, передает РИА Новости.

«Российская сторона согласилась совершить обмен одной тысячи человек. В ближайшее время, начиная уже с сегодняшнего дня, мы обработаем списки тех лиц, которые вернутся на родину», — сообщил Скибицкий.

16 мая российская и украинская делегации провели в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Они продолжались почти два часа.

В результате представители Москвы и Киева договорились провести обмен пленными. Он пройдет по формуле «1000 на 1000».

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