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18:33, 16 мая 2025Мир

Макрон обвинил Россию в нежелании мира после переговоров в Стамбуле

Макрон заявил, что Россия якобы не стремится к мирному завершению конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lou Benoist / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, по его мнению, не стремится к мирному завершению конфликта на Украине, а якобы использует переговоры в Стамбуле, чтобы выиграть больше времени для его продолжения. Об этом он написал в социальной сети X.

«Отвергая прекращение огня и диалог с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и просто пытается выиграть время, продолжая войну», — написал он.

Отмечается, что Макрон сделал это заявление во время своего визита в Албанию после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле, они проходили почти два часа. Глава делегации России Владимир Мединский отметил, что считает результаты удовлетворительными.

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